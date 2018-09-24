«Мемориал» расширил список российских политзаключенных

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными десятерых фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в создании экстремистского сообщества, сообщается на сайте организации.

Правозащитники потребовали немедленно отпустить молодых людей и наказать виновных в их уголовном преследовании. По оценке «Мемориала», дело против них возбуждено в результате полицейской провокации, а само «Новое величие» было фактически создано спецслужбами, которые постарались придать ей экстремистские черты. При этом ни в политической программе организации, ни в ее уставе и листовках нет прямых призывов к насильственному свержению власти или изменению конституционного строя России.

Согласно материалам дела, лидером и инициатором создания движения был человек, внедренный силовиками. Именно он написал программу «Нового величия», принимал непосредственное участие в создании организации и потом дал показания против обвиняемых. Молодые люди знали его как Руслана Д., в протоколе допроса он записан как Александр Константинов, другая информация о нем засекречена. Правозащитники отметили, что помимо него в движение были внедрены еще двое сотрудников полиции и один или два информатора.

«Группа оппозиционно настроенных молодых людей стала жертвой провокации власти. Они не совершили никаких насильственных действий, не планировали терактов и нападений. Их обвиняют лишь в разговорах и не нарушающих закона действиях, объявленных преступными только потому, что они якобы осуществлялись в рамках "экстремистской организации", которая была создана внедренным в их среду сотрудником спецслужб», — сказал глава программы поддержки политзаключенных «Мемориала» Сергей Давидис.

По делу «Нового величия» проходят десять человек: Анна Павликова, Мария Дубовик, Руслан Костыленков, Максим Рощин, Петр Карамзин, Павел Ребровский, Дмитрий Полетаев, Сергей Гаврилов, Вячеслав Крюков и Рашид Рустамов. Их обвиняют в создании экстремисткого сообщества и участии в нем (части 1 и 2 статьи 282.1 УК). Шестеро находятся под домашним арестом, остальные — в СИЗО. 11 сентября после продления ареста всем четверым Костыленков и Крюков объявили голодовку.

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