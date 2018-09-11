Обвиняемые по делу «Нового величия» объявили голодовку

Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков объявили голодовку после решения Дорогомиловского районного суда Москвы, передает «Дождь».

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По данным телеканала, после оглашения решения о продлении ареста на три месяца Костыленкову, Крюкову и двум другим фигурантам дела — Дмитрию Полетаеву и Петру Карамзину, судья спросил, все ли понятно обвиняемым. В ответ на это Крюков заявил, что начинает голодовку. Костыленков добавил, что поддерживает ее.

Ранее другим двум обвиняемым, Анне Павликовой и Марии Дубовик, суд продлил срок домашнего ареста и разрешил ежедневные прогулки возле дома.

Десять активистов движения «Новое величие» были арестованы в марте по обвинению в организации экстремистского сообщества, однако, согласно материалам дела, лидером и инициатором создания движения был человек, внедренный силовиками. Среди арестованных оказались 17-летняя на тот момент Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик. 15 марта в их защиту состоялся «Марш матерей».

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