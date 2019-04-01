Следователь выкинул вещдок по делу о пытках россиянки и получил повышение

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Марина Рузаева

Следователь в городе Усолье Иркутской области выкинул деревянную скамейку, к которой полицейские наручниками пристегивали многодетную россиянку Марину Рузаеву для пыток. Его повысили до начальника отдела уголовного розыска, сообщает «Сибирь. Реалии».

По информации издания, следователь Денис Климюк избавился от важного вещдока, мотивируя это тем, что деревянная скамья из кабинета Усольского МВД «не состояла на инвентарном учете». Ее разобрали и отнесли на помойку.

Правозащитники рассказали изданию, что половина собранных показаний по делу о пытках Рузаевой выброшена, а электрошокер и наручники не были изъяты как вещдоки. Пуховик, через который полицейские пытали женщину, не может быть включен в материалы дела.

В феврале этого года управление Следственного комитета по Иркутской области в четвертый раз прекратило дело о пытках многодетной матери Рузаевой полицейскими. Ее дело возобновлялось четыре раза, последний раз — в декабре 2018 года. Каждый раз в ходе предварительного следствия не обнаруживалось ни вины полицейских, ни самого факта преступления.

В 2016 году полицейские Денис Самойлов, Александр Корбут и Станислав Гольченко вызвали 35-летнюю россиянку в отделение на опознание по делу об убийстве ее соседа. Когда она приехала, ее приковали наручниками к скамейке, надели на голову пакет и более пяти часов избивали. По словам потерпевшей, от нее требовали признания в убийстве соседа, угрожая жизням ее троих маленьких детей. Против полицейских возбудили уголовное дело.

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