Последователей «Свидетелей Иеговы» били электрошокером и пытали

В Сургуте семерых последователей запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» пытали в здании Следственного комитета. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на адвоката потерпевших Дмитрия Колбасина.

Члены организации сообщили, что на допросе их заставляли раскрыть место проведения собраний, имена старейшин и пароли от личных телефонов. Задержанные отказались отвечать на эти вопросы добровольно. После ухода дежурного адвоката силовики раздели последователей организации, связали им руки за спиной скотчем, облили их водой и начали пытать. Сообщается, что верующих били на протяжении нескольких часов и применяли электрошокер.

Информацию о пытках изданию подтвердил адвокат «Свидетелей Иеговы» Дмитрий Колбасин. Он заявил отвод всему составу следственной группы и руководителю отдела.

12 февраля председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что признание религиозной организации «Свидетели Иеговы» экстремистской может быть пересмотрено в случае соответствующего решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Он подчеркнул, что решение о запрете связано не с религиозными взглядами ее последователей, а с их запрещенной деятельностью.

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