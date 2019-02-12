«Свидетелей Иеговы» разрешили восстановить в правах

Признание религиозной организации «Свидетели Иеговы» экстремистской может быть пересмотрено в случае соответствующего решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева.

Он отметил, что иеговисты уже прошли все стадии обжалования, в том числе и Верховный суд России.

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«Принято решение о запрете организации в связи с тем, что она занималась деятельностью, которая была запрещена законом. Отмените закон, и ничего не будет», — уточнил Лебедев.

Он подчеркнул, что решение о запрете связано лишь с запрещенной деятельностью организации, а не с их религиозными взглядами. «За веру никто никого не преследует», — добавил он.

6 февраля датский проповедник Деннис Кристенсен был приговорен к шести годам лишения свободы за экстремизм. Суд постановил, что датчанин знал российское законодательство.

Приговор осудили в МИД Дании, где Россию призвали уважать свободу вероисповедания, а также в ООН. По словам Верховного комиссара организации по правам человека Мишель Бачелет, приговор, вынесенный Кристенсену, криминализирует право на свободу религии или убеждений для «Свидетелей Иеговы» в нарушение обязательств государства по Международному пакту о гражданских и политических правах.

В России, где насчитывается около 175 тысяч последователей этого религиозного учения, оно было запрещено в апреле 2017 года.

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