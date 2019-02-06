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Датчанина посадили в России за проповедь

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В Орле суд вынес приговор проповеднику местной общины «Свидетели Иеговы» — гражданину Дании Деннису Кристенсену, передает «Русская служба ВВС».

Религиозного лидера запрещенной в России организации приговорили к шести годам колонии за экстремизм.

Перед оглашением приговора Кристенсен крикнул, что надеется на то, что в России будет соблюдаться право людей на свободу вероисповедания.

В своем решении суд указал, что датчанин, пользуясь своим авторитетом духовного лидера, обеспечивал работу общины, несмотря на ее запрет.

24 января стало известно, что Кристенсена привлекли к уголовной ответственности на основании показаний ученика — агента ФСБ, внедрившегося в ряды иеговистов в 2016 году. Он рассказал в суде, что Кристенсен рекомендовал ученикам поддерживать «нормальные отношения» с государственными структурами, но не сотрудничать с ними.

Подсудимый признался, что является старейшиной и проповедником, но утверждает, что это не должность, а призвание для любого христианина. К официальным структурам «Свидетелей Иеговы», как он утверждает, отношения не имеет. «У меня никогда не было ни умысла, ни желания возобновлять деятельность этой организации», — отметил Кристенсен.

Иностранец находится под стражей с мая 2017 года. Его задержали оперативники ФСБ в частном доме орловского поселка Кромы, где проходило собрание верующих. «Ни одного факта хранения или распространения экстремистской литературы обвинение доказать не смогло. В ходе обысков были изъяты электронные девайсы, проведено шесть экспертиз — там тоже ничего», — рассказал адвокат Антон Богданов.

Деннис Кристенсен родился в семье «Свидетелей Иеговы». Он переехал в Орел с русской женой в 2006 году. Через десять лет российский суд ликвидировал местное отделение иеговистов, а в 2017 году признал экстремистским «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» в России.

В Дании деятельность этой организации не запрещена, а процесс над Кристенсеном рассматривают в местных СМИ в качестве примера преследования людей за религиозные убеждения в России.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин на встрече с правозащитниками заявил, что не понимает преследования «Свидетелей Иеговы», которые являются христианами, и обещал обсудить эту проблему с председателем Верховного суда.

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