«Свидетелей Иеговы» внесли в список запрещенных в России организаций

Министерство юстиции России внесло «Свидетелей Иеговы» в список запрещенных в стране организаций. Об этом в четверг, 17 августа, сообщается на сайте министерства.

Речь идет как об управляющем центре религиозной общины, так и о 395 местных филиалах. Решение принято в соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», на основании решения Верховного Суда от 20 апреля 2017 года и апелляционного определения Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 17 июля.