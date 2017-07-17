Верховный суд отклонил жалобу «Свидетелей Иеговы» на ликвидацию организации

Апелляционная жалоба «Свидетелей Иеговы» на признание организации экстремистской, ее ликвидацию и запрет деятельности на территории России отклонена Верховным судом страны, передает ТАСС.

«Решение Верховного суда РФ от 20 апреля оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — резюмировал председатель апелляционной коллегии. Постановление вступило в силу.

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О подаче «Свидетелями» жалобы на решение сообщалось 29 мая. Представители организации заявили, что во время слушаний фактическая сторона иска Минюста не нашла своего подтверждения и суд «не учел аргументы стороны защиты». Они также сообщили о готовности при необходимости дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

«Свидетели Иеговы» — международная религиозная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке. В России на 2015 год насчитывалось 175 тысяч ее членов. Во всем мире их около восьми миллионов. Ряд экспертов считают ее опасной сектой, имеющей протестантские корни. Претензии некоторых государств к организации вызывают принципиальный отказ ее последователей от переливания крови и службы в армии.