Двух обвиняемых в экстремизме «свидетелей Иеговы» оправдали в Подмосковье

Сергиево-Посадский городской суд Подмосковья вынес оправдательный приговор двум последователям секты «Свидетели Иеговы» Вячеславу Степанову и Андрею Сиваку, обвиняемых в экстремизме. Об этом «Медиазоне» сообщили в пресс-службе суда.

Решение было вынесено еще 21 июня. Подсудимым вменялась статья 282 УК («Возбуждение ненависти или вражды, совершенное организованной группой»).

По данным информационно-аналитического центра «Сова», уголовное дело против Степанова и Сивака было возбуждено в апреле 2013 года после того, как они цитировали запрещенные брошюры «Свидетелей Иеговы» с «негативными характеристиками других религий, в том числе христианства и христианских священнослужителей.

В марте 2016 года их оправдали, но Московский областной суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

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20 апреля Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил деятельность всех 395 отделений. Представители религиозного движения обжаловали это решение. После решения ВС в Орловской области было возбуждено уголовное дело, по которому арестовали гражданина Дании Денниса Кристенсена, уточняет «Медиазона».

«Свидетели Иеговы» — международное религиозное течение со штаб-квартирой в Нью-Йорке. В 2015 году в мире насчитывалось около восьми миллионов его последователей, из них в России — около 175 тысяч. Претензии у некоторых государств они вызывают из-за принципиального отказа от переливания крови и службы в армии.

