«Свидетели Иеговы» оспорят признание их экстремистами

«Свидетели Иеговы» подали апелляцию, оспаривающую решение Верховного суда (ВС) России о признании организации экстремистской, а также о ее ликвидации на территории страны. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Свидетелей» Ярослава Сивульского.

Точная дата рассмотрения жалобы пока неизвестна, однако юристы организации предполагают, что это произойдет в конце лета.

«Мы удивлены решением Верховного суда, так как он не учел аргументы стороны защиты и просто встал на сторону министерства юстиции, не учитывая, что фактическая сторона иска не нашла своего подтверждения во время слушаний в Верховном суде. Это было очевидно для всех, кто присутствовал [на заседании]», — заявил Сивульский.

Решение ВС о признании «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запрете деятельности всех 395 отделений было принято 20 апреля. Представители религиозного движения заявили о готовности подать апелляцию и при необходимости дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

«Свидетели Иеговы» — международное религиозное течение протестантского толка со штаб-квартирой в Нью-Йорке. В 2015 году в мире насчитывалось около восьми миллионов его последователей, из них в России — около 175 тысяч. Претензии у некоторых государств они вызывают из-за принципиального отказа от переливания крови и службы в армии.