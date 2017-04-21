ЕС поддержал запрещенных в России «Свидетелей Иеговы»

Брюссель выступил в поддержку религиозного движения «Свидетели Иеговы», деятельность которого была запрещена на территории России решением Верховного суда. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейской службы внешних дел (ЕСВД), которая отвечает за внешнюю политику ЕС.

«"Свидетели Иеговы", как и все другие религиозные организации, должны иметь возможность мирно пользоваться свободой собраний, как это гарантировано Конституцией России, а также международными обязательствами РФ и мировыми стандартами прав человека», — отмечает ЕСВД.

20 апреля Верховный суд (ВС) признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил деятельность всех 395 отделений, действующих на территории страны. Представитель «Свидетелей Иеговы» заявил о готовности обратиться в апелляционную инстанцию и при необходимости дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Решение вступит в силу через 30 суток.

17 марта Минюст обратился в Верховный суд с требованием запретить «Свидетелей Иеговы» в России из-за нарушений ими антиэкстремистского законодательства. Спустя несколько дней деятельность управленческого центра движения в России была приостановлена. Головную организацию внесли в список экстремистских организаций Минюста.

В ответ на это «Свидетели Иеговы» попросили ВС признать их жертвой политических репрессий, однако, выслушав доводы сторон, суд отказался принимать встречный иск.

«Свидетели Иеговы» — международная религиозная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке. В 2015 году в мире насчитывалось более восьми миллионов ее последователей, в России проживает около 175 тысяч ее сторонников. Приверженцев движения обвиняют в пренебрежительном отношении к жизни из-за отказа от медицинских операций и переливания крови. Также их упрекают за нежелание служить в армии.