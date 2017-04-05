«Свидетели Иеговы» потребовали признать их жертвами политических репрессий

«Свидетели Иеговы» обратились в Верховный суд России с просьбой признать организацию жертвой политических репрессий, сообщает «Интерфакс».

«Мы просим рассмотреть наш встречный иск о признании российской религиозной организации "Свидетели Иеговы" жертвой политических репрессий и признать незаконным политическое преследование и действия Минюста в отношении нас», — отметил представитель «Свидетелей Иеговы».

Выслушав доводы сторон, Верховный суд отказался принять иск «Свидетелей Иеговы».

Министерство юстиции 17 марта подало иск в Верховный суд о запрете в России «Свидетелей Иеговы» по результатам проверки, выявившей нарушения антиэкстремистского законодательства.

Спустя несколько дней деятельность управленческого центра «Свидетелей Иеговы» в России была приостановлена. Головную организацию внесли в список экстремистских организаций Минюста.

«Свидетели Иеговы» — международное религиозное движение протестантского толка, насчитывающее более семи миллионов членов. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. Чаще всего адептов этой секты обвиняют в пренебрежительном отношении к жизни из-за отказа проводить медицинские операции и переливание крови, а также разрушении семей и отказе служить в армии. Руководство организации неоднократно устанавливало даты конца света.