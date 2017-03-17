Минюст попробует запретить «Свидетелей Иеговы» через Верховный суд

Министерство юстиции ходатайствует в Верховном суде о запрете в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Иск подан по результатам проверки, выявившей нарушения антиэкстремистского законодательства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минюста.

В ведомстве утверждают, что деятельность «Свидетелей Иеговы» осуществляется с нарушениями заявленных ими «уставных целей и задач». Проверка проводилась с 8 по 27 февраля 2017 года. В Верховном суде агентству рассказали, что дата рассмотрения иска пока не назначена.

Представители «Свидетелей Иеговы» заявили, что еще не получали оповещений от суда и отметили, что удовлетворение указанного ходатайства повлечет за собой «катастрофические последствия для свободы вероисповедания в России». В их сообщении на сайте отмечается, что подобное решение затронет 400 зарегистрированных отделений движения и более 175 тысяч его последователей.

Ранее Верховный суд признал незаконной деятельность нескольких региональных отделений организации, в частности в Орле и в Белгороде. Московская община «Свидетелей Иеговы» была закрыта судом в 2004 году. В 2014-м сайт организации был назван экстремистским.

«Свидетели Иеговы» — международное религиозное движение протестантского толка, насчитывающее более семи миллионов членов. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. Ее адептов обвиняют в разрушении института семьи и отказе служить в армии.