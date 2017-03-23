Работа головного отделения «Свидетелей Иеговы» приостановлена Минюстом

Деятельность управленческого центра «Свидетелей Иеговы» в России приостановлена Минюстом, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

Головная организация религиозного движения, управляющая всеми его филиалами в России, была внесена в список экстремистских организаций Минюста. Окончательное решение о том, запрещать ли работу «Свидетелей Иеговы» в России, Верховный суд примет 5 апреля.

Министерство юстиции 17 марта подало иск в Верховный суд о запрете в России «Свидетелей Иеговы». Ведомство ходатайствует об этом по результатам проверки, выявившей нарушения антиэкстремистского законодательства.

Представители «Свидетелей Иеговы» заявили, что удовлетворение указанного ходатайства повлечет за собой «катастрофические последствия для свободы вероисповедания в России». По мнению представителей движения, подобное решение затронет 400 зарегистрированных отделений движения и более 175 тысяч его последователей.