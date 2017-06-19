Военком попросил ФСБ заняться «повесткой» с требованием о смене веры призывником

Военный комиссар Бахчисарайского района Крыма Павел Врублевский заявил, что не подписывал повестку с требованием от призывника предоставить документы о смене веры. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва» в понедельник, 19 июня.

«Надписи никто из моих сотрудников не делал. Я официально обратился в органы ФСБ, чтобы провести расследование по факту подделки документов, по факту оскорбления моей чести и достоинства», — отметил Врублевский. Он обратил внимание, что слова про «перемену веры» написаны от руки. «Весь текст идет стандартным способом, а надпись сделана рукой, неустановленным лицом. Как я могу отвечать за действия неустановленного лица?» — сказал военный комиссар.

Врублевский добавил, что для прохождения альтернативной службы необходим перечень документов, установленный действующим законодательством, после чего призывник получает соответствующее направление. «Если вы хотите, я могу пригласить сюда батюшек, муллу и представителей других религиозных конфессий. Никогда проблем в нашем многоконфессиональном государстве с этим не было», — подчеркнул он.

16 июня свидетели Иеговы опубликовали на своем сайте скрин повестки, в которой их последователя обязали явиться в военный комиссариат Бахчисарайского района «на мероприятия, связанные с призывом на военную службу», и для предоставления документов о смене вероисповедания. Утверждается, что всего было две такие повестки.

В религиозной организации уточнили, что 9 июня в комиссариате призывнику предложили пройти альтернативную гражданскую службу. Он согласился, добавив, что давно этого добивался, однако затем мужчине якобы заявили, что такое право будет предоставлено только при условии отречения от его религиозных взглядов. «Верующему не объяснили, в какую именно веру он должен перейти, а также где получить такие документы, но добавили, что в случае отказа он пойдет под суд», — отмечается в сообщении.

В соответствии со статьей 59 Конституции, гражданин «в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несению военной службы (...) имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой».

В апреле Верховный суд России признал «Общество свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны.