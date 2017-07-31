Лидер группы «Ноль» эмигрировал из-за запрета свидетелей Иеговы

Петербургский музыкант, основатель и бывший лидер группы «Ноль» Федор Чистяков покинул Россию. Об этом он сообщил «Новой газете» в понедельник, 31 июля.

«Можешь считать это интервью моим официальным заявлением об отъезде из страны. Мне просто не оставили выхода», — сказал исполнитель.

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Чистяков не собирается возвращаться из США, куда приехал с туром. По словам артиста, накануне его отъезда состоялся судебный процесс, запретивший организацию «Свидетели Иеговы».

«Для меня это было шоком. Вероятность того, что я не вернусь из американского тура, начала сильно возрастать. А 17 июля, когда отклонили апелляцию, я принял окончательное решение», — заявил 49-летний музыкант.

По его словам, проект «Федор Чистяков Бэнд» продолжит свое существование. «Изменилось только место моего физического пребывания, ничего более не меняется», — подчеркнул Чистяков.

В дискографии Чистякова более 20 студийных альбомов. Помимо коллектива «Ноль», он участвовал в группах «Черные индюки», Scrap и F4Band («Федор Чистяков Бэнд»).

20 апреля Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны. В Минюсте утверждают, что деятельность движения осуществляется с нарушениями заявленных ими «уставных целей и задач».