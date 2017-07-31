Директор Федора Чистякова уточнил слова музыканта об эмиграции из России

Бывший лидер группы «Ноль» Федор Чистяков не планирует переезжать в США. Об этом в понедельник, 31 июля, РИА Новости сообщил концертный директор музыканта.

«Речи не идет об эмиграции, у него остается российский паспорт, он не подавал никаких статусов беженца и прочего. Федор будет больше времени проводить за рубежом, оставаясь при этом российским гражданином», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что запланированные в России концерты состоятся по расписанию.

Ранее в понедельник Чистяков рассказал, что не собирается возвращаться из американского тура. По его словам, такое решение он принял после запрета организации «Свидетели Иеговы».

«Мне просто не оставили выхода», — объяснил исполнитель, подчеркнуть, что его группа «Федор Чистяков Бэнд» продолжит существование.

В дискографии Чистякова более 20 студийных альбомов. Помимо коллектива «Ноль», он участвовал в группах «Черные индюки», Scrap и F4Band («Федор Чистяков Бэнд»).

17 июля Верховный суд отклонил апелляционную жалобу «Свидетелей Иеговы» на признание организации экстремистской, ее ликвидацию и запрет деятельности на территории России.