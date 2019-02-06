ФСБ пришла к российским сектантам

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят оперативно-следственные мероприятия в отношении организаторов региональных ячеек запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Об этом в среду, 6 февраля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, мероприятия в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Мордовия проводятся в рамках возбужденных уголовных дел по статье 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ.

Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России и 395 входящих в его структуру местных религиозных организаций были признаны Верховным судом экстремистскими. Их деятельность в России запрещена. Значительное количество литературы «Свидетелей Иеговы» включено в Федеральный список экстремистских материалов.

«В организации действует запрет на переливание крови адептам и их детям, из-за чего неоднократно фиксировались факты смерти несовершеннолетних», — отметил источник.

20 сентября 2018 года сообщалось, что в Перми силовики задержали членов «Свидетелей Иеговы». По предварительным данным, задержанные проводили собрания и прием новых членов в организацию. Эта деятельность и послужила главной причиной для возбуждения уголовного дела.

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