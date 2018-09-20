«Свидетели Иеговы» стали подозреваемыми

В Перми силовики задержали членов запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Об этом сообщается на сайте Росгвардии.

По данным ведомства, задержанные проводили собрания и прием новых членов в организацию. Эта деятельность и явилась главной причиной для возбуждения уголовного дела.

«В ходе операции проверены более десятка адресов, где были изъяты крупные суммы денежных средств и запрещенная на территории Российской Федерации литература», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в задержании принимали участие сотрудники управления Росгвардии по Пермскому краю и краевого управления ФСБ.

В августе 2017 года Министерство юстиции России внесло «Свидетелей Иеговы» в список запрещенных в стране организаций. Речь идет как об управляющем центре религиозной общины, так и о 395 местных филиалах. Причиной стали выявленные в ходе проверки нарушения антиэкстремистского законодательства. Головную организацию через несколько дней после этого внесли в список экстремистских организаций Минюста.

«Свидетели Иеговы» — международное религиозное движение. В мире насчитывается более семи миллионов его приверженцев.

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