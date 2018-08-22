«Свидетели Иеговы» сбежали из России в Финляндию

После запрета деятельности религиозной организации «Свидетели Иеговы» на территории России ее последователи стали массово просить убежища в Финляндии — сейчас на рассмотрении финской миграционной службы находятся более 200 заявлений от иеговистов, пишет газета Aamulehti.

Представитель финского Управления по делам беженцев Юхи Симиля сообщил изданию, что около 100 членов этой религиозной организации прибыли в Финляндию в прошлом году, еще столько же — за первые полгода 2018-го. По словам Симиля, за это время рассмотрено около десяти обращений, и по большинству из них заявителям было отказано в убежище. Некоторые отказы обжалованы в суде, по одному иску суд встал на сторону ведомства.

Финские власти считают, что в России нет систематического преследования всех иеговистов. «Исходя из информации в стране нельзя сделать вывод, что в России всем "Свидетелям Иеговы" грозит опасность подвергнуться серьезным преследованиям», — добавил собеседник издания. Несмотря на это, каждое обращение рассматривается индивидуально.

В апреле 2017 года Верховный суд признал экстремистской религиозную организацию «Свидетели Иеговы» и запретил ее деятельность в России. Против ее последователей было заведено несколько уголовных дел. Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными 29 членов организации, которых обвиняют в организации деятельности экстремистской организации. В середине августа «Радио Свободы» опубликовало репортаж из лагеря для беженцев в Коннунсуо, где проживают около 80 бежавших из России «Свидетелей Иеговы». Некоторые из них ждут решения миграционной службы Финляндии более полутора лет.

В России насчитывается около 172 тысяч последователей «Свидетелей Иеговы».

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