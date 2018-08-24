Российская семья год смотрела телевизор и молилась под присмотром силовиков

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В Белгороде сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом установили в однокомнатной квартире семейной пары скрытую камеру и девять месяцев следили за ними, подозревая в связях с запрещенной в России религиозной организацией «Свидетели Иеговы», сообщает «Дождь» со ссылкой на адвоката Антона Омельченко.

Издание отмечает, что в рамках масштабного следствия городской суд трижды выдавал борцам с экстремизмом разрешения на съемку скрытой камерой сроком на три месяца. Силовикам были нужны доказательства, что в квартире собираются иеговисты и вместе молятся.

«В материалах дела реально записано все: вот они смотрят телевизор, как-то негативно высказались в адрес власти — тут же делают пометку "Ругал власть". Стенографируют полностью все. Для меня это тоже шок», — сказал Омельченко.

В итоге против членов семьи и других последователей организации было возбуждено дело. Издание не уточняет, по какой статье, но, вероятно, речь идет о статье 282.2 УК («Организация деятельности экстремистской организации»). Пара уехала из страны, остальных ждет суд. За квартирные молебны фигурантам дела грозит до шести лет лишения свободы.

В апреле 2017 года Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Против нескольких ее последователей заведены уголовные дела. Правозащитный центр «Мемориал» признал 29 иеговистов политзаключенными. За полтора года более 200 членов организации бежали в Финляндию просить политического убежища. Число тех, кто уехал в Германию, Испанию и США — неизвестно.

В России насчитывается около 172 тысяч последователей «Свидетелей Иеговы».

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