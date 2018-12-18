В Кремле пообещали разобраться со «Свидетелями Иеговы»

Конкретные ситуации вокруг запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» будут дополнительно изучаться. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Так представитель Кремля прокомментировал обсуждение этой темы на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 11 декабря. Тогда правозащитники рассказали президенту Владимиру Путину о необоснованных, по их мнению, преследованиях участников этой организации.

«Наверное, мы можем, и даже должны в какой‑то момент, быть гораздо более либеральными к представителям различных религиозных сект, но не должны забывать, что наше общество не состоит исключительно из религиозных сект», — приводятся слова главы государства в стенограмме.

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Во время заседания Путин подчеркнул, что необходимо одинаково относиться к представителем всех религий и одновременно учитывать общество, в котором мы живем. «Правда, это совсем не значит, что мы представителей религиозных сообществ должны зачислять в какие‑то там деструктивные, даже не то что в террористические организации. Конечно, это чушь полная», — добавил Путин.

На закрытой части заседания президент добавил, что «Свидетели Иеговы» — тоже христиане, передает «Би-би-си». «За что их преследовать, я тоже не очень понимаю», — признался он и пообещал обсудить этот вопрос с главой Верховного суда.

«Свидетели Иеговы» — международное религиозное движение. В мире насчитывается более семи миллионов его приверженцев. В 2017 году российский Минюст внес организацию в число запрещенных. Речь идет как об управляющем центре религиозной общины, так и о 395 местных филиалах.

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