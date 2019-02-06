Дания побеспокоилась за датчанина-экстремиста в России

Копенгаген серьезно обеспокоен приговором, который вынесли в России гражданину Дании Деннису Кристенсену — проповеднику общины «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России). Об этом датский министр иностранных дел Андерс Самуэльсен написал на своей странице в Twitter.

«МИД продолжит внимательно следить [за ситуацией] и помогать Деннису Кристенсену, если он решит подать апелляцию», — говорится в сообщении. Самуэльсен также призвал Москву уважать свободу вероисповедания.

Материалы по теме «Шесть лет ни за что! Это глупо и безумно» Датчанин приехал в Россию и попал в тюрьму за христианскую проповедь

Ранее 6 февраля суд в Орле приговорил Кристенсена к шести годам колонии за экстремизм. Сам же подсудимый утверждает, что к официальным структурам «Свидетелей Иеговы» отношения не имеет, а проповедовать — призвание любого христианина.

24 января стало известно, что Кристенсена привлекли к уголовной ответственности на основании показаний ученика — агента ФСБ, внедрившегося в ряды иеговистов в 2016 году.

«Свидетели Иеговы» — международное религиозное движение. В мире насчитывается более семи миллионов его приверженцев. В 2017 году российский Минюст внес организацию в число запрещенных. Речь идет как об управляющем центре религиозной общины, так и о 395 местных филиалах.

В Дании деятельность этой организации не запрещена, а процесс над Кристенсеном рассматривают в местных СМИ в качестве примера преследования людей за религиозные убеждения в России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!