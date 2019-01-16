Россию включили в список преследователей христиан вместе с Сомали и Ираном

Россия вошла в ежегодный список стран, где чаще всего преследуют христиан и нарушают их права. Об этом говорится на сайте международной правозащитной христианской организация Open Doors.

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На первой строчке списка из 50 государств с самым плохим положением христиан в обществе стала Северная Корея. Отмечается, что она возглавляет антирейтинг 16-й год подряд из-за государственной политики, провозгласившей атеизм и «сосредоточенной на идолопоклонничестве правящей семье Ким».

Также в категорию стран с «чрезвычайным уровнем опасности» вошли Афганистан, Сомали, Ливия, Пакистан, Судан, Эритрея, Йемен, Иран и Индия. Россия оказалась в списке впервые за последние семь лет и заняла 41-ю строчку, расположившись между Кенией (40-е место) и Малайзией (42-е место). Исследователи отметили, что в стране наблюдаются преследования христиан на Северном Кавказе, а также ущемляются отличные от Русской православной церкви конфессии.

Ранее в Кремле обещали разобраться с конкретными случаями преследований членов запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы». Об этом сообщали после заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека с участием правозащитников. «Наверное, мы можем и даже должны в какой‑то момент быть гораздо более либеральными к представителям различных религиозных сект, но не должны забывать, что наше общество не состоит исключительно из религиозных сект», — отметил тогда глава государства Владимир Путин.

На закрытой части заседания президент добавил, что «Свидетели Иеговы» — тоже христиане. «За что их преследовать, я тоже не очень понимаю», — признался он и пообещал обсудить этот вопрос с главой Верховного суда.

«Свидетели Иеговы» — международное религиозное движение. В мире насчитывается более семи миллионов его приверженцев. В 2017 году российский Минюст внес организацию в число запрещенных. Речь идет как об управляющем центре религиозной общины, так и о 395 местных филиалах.

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