Кремль отреагировал на приговор датскому проповеднику

Гражданин Дании Деннис Кристенсен, осужденный в Орловской области за экстремизм, знал, что работает на запрещенную в России организацию — «Свидетелей Иеговы», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 7 февраля.

Песков добавил, что «незнание закона не освобождает от ответственности». Он также напомнил об обещании главы государства Владимира Путина обсудить тему преследования «Свидетелей Иеговы» с председателем Верховного суда.

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«Вопрос будет прорабатываться, но мы пока не знаем, в каком ключе. Но с учетом вступившего в законную силу решения суда», — уточнил пресс-секретарь российского лидера.

6 февраля проповедника орловской общины «Свидетели Иеговы» — гражданина Дании Денниса Кристенсена приговорили к шести годам колонии за экстремизм. Суд постановил, что датчанин знал российское законодательство.

Приговор осудили в МИД Дании, в ведомстве призвали Россию уважать свободу вероисповедания.

В России, где насчитывается около 175 тысяч последователей этого религиозного учения, оно было запрещено в апреле 2017 года.

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