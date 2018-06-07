Студенты из Воронежа обвинили полицейских в пытках

Студенты Юридического факультета Воронежского государственного университета (ВГУ) Максим Гребенюк, Сергей Троянский и Илья Подгорный записали видеообращение, в котором обвинили сотрудников отдела полиции №4 в пытках. Они рассказали, что правоохранители надевали им на голову пакеты и держали до тех пор, пока ребята не теряли сознание, пишет местное издание «Мое! Онлайн».

Студентов вызвали в полицию 26 мая из-за кражи телефона их знакомой, к которой они приходили в гости 18 мая. На входе в отделение у ребят забрали телефоны и паспорта и начали поочередно вызывать в кабинет, где находились двое полицейских. По словам Гребенюка, когда он сказал, что ничего не знает о краже телефона, его ударили по голове. После чего студента сковали наручниками и надели на голову пакет с нашатырным спиртом. То же самое произошло и с остальными молодыми людьми.

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«Полицейские и люди в штатском ходили мимо кабинета, будто ничего не происходит, а один из них и вовсе пошутил: "Скажите спасибо, что "слоника" к вам не применяли"», — рассказал Гребенюк.

Студентов отпустили домой после того, как они подписали согласие на полиграф. 29 мая они записали видеообращение, в котором рассказали о пытках, написали заявление в региональное управление Следственного комитета и обратились к уполномоченному по правам человека.

По информации издания, в региональном управлении МВД ролик студентов комментировать отказались.

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