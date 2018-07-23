Названо условие госзащиты для обнародовавшей пыточное видео из колонии россиянки

Следственные органы организовали проверку по факту публикации в СМИ информации об угрозах в адрес адвоката Ирины Бирюковой, передавшей журналистам видеозапись пыток заключенного тюремщиками. Об этом сообщила ТАСС представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Ярославской области Кристина Гузовская.

«При подтверждении угроз в целях обеспечения безопасности в отношении адвоката и ее семьи будут приняты меры государственной защиты», — отметила Гузовская.

Ранее в понедельник, 23 июля, сообщалось, что Бирюкова покинула страну из-за угроз, поступивших в ее адрес со стороны сотрудников ФСИН, о которых она узнала из своих источников.

Перед отъездом адвокат обратилась с официальной просьбой к руководству СКР принять в отношении нее и ее семьи меры государственной защиты.

20 июля опубликована видеозапись, на которой сотрудники колонии №1 в Ярославской области устроили пытку для заключенного. Мужчину сковали наручниками, положили на стол и били ему по ногам, а также поливали голову водой. Инцидент произошел летом прошлого года, и, несмотря на старания правозащитников, дело возбуждено так и не было.

В настоящее время 17 сотрудников колонии отстранены от работы. Шестеро задержаны.

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