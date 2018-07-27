Глава ФСИН призвал не спешить с реформой тюремной системы

Глава Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко призвал не спешить с реформой тюремного ведомства, передает РИА Новости.

Комментируя заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о необходимости реформы ФСИН после скандала с избиением и пытками заключенного в ярославской колонии, Корниенко заявил: «Надо посмотреть, каким способом это осуществить. Просто сказать, что надо сделать так, может быть, это и правильно, но надо со всех сторон это осмотреть, изучить эту проблему и тогда принимать решение».

Он заверил, что во ФСИНе готовы участвовать в этом процессе.

26 июля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала чудовищным преступлением избиение заключенного в ярославской исправительной колонии. Она потребовала тщательно расследовать это дело, а виновных «нелюдей» наказать по всей строгости закона. Она также раскритиковала руководителей ФСИН, которые призывали расследовать, как видео попало в интернет.

Видеоролик с пытками в ярославской колонии 20 июля опубликовала «Новая газета». На видео более десятка мужчин в форме ФСИН поочередно бьют заключенного по ногам. После появления ролика в сети Следственный комитет задержал семерых работников колонии, было возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий».

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