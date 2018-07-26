Чиновники сочли пытки в ярославской колонии исключением

Российская делегация отчиталась перед ООН о факте избиения Евгения Макарова в ярославской колонии. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Представители от России заявили, что пытки Макарова подтвердились, однако ни один другой подобный случай не доказан. Начальник Главного управления Генпрокуратуры по надзору за следствием Валерий Максименко сообщил, что информация о пытках активиста Ильдара Дадина в колонии и Валерия Пшеничного, который покончил жизнь самоубийством в петербургском СИЗО, а также о преследованиях гомосексуалов в Чечне пытках, недостоверна.

Руководитель делегации Михаил Гальперин пообещал довести до суда дело Макарова и строго наказать всех виновных, «невзирая на чины». Он обратил внимание делегации ООН на наличие видеофиксации в колонии. Председатель комитета ООН против пыток Йенс Модвиг отметил, что видеонаблюдение эффективно, когда по факту записи сразу же проводится расследование. Гальперин подчеркнул, что в России уже подготовлен законопроект о компенсациях в связи с ненадлежащими условиями содержания в колониях, местах предварительного заключениях и учреждениях органов внутренних дел.

25 июля ООН попросила Россию прокомментировать видеозапись с пытками осужденного Евгения Макарова в ярославской ИК-1. Комитет против пыток также поинтересовался гарантиями безопасности адвоката Ирины Бирюковой, распространившей видео.

20 июля «Новая газета» опубликовала видеозапись пыток в Ярославской колонии. На видео более 10 человек в форме долго и методично бьют по ногам закованного в наручники и привязанного к столу мужчину, поливают его голову водой из ведра. Предполагаемой причиной для пытки стало неуважительное отношение к одному из сотрудников учреждения со стороны потерпевшего. Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий. Были задержаны шестеро подозреваемых, еще 17 сотрудников колонии отстранили от работы. 25 июля суд арестовал пятерых фигурантов дела.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!