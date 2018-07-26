Россия
 
Последние новости
В США российский «Спрут» назвали тонкокожим
Съемочную площадку «Дома-2» снесут
Черчесов оценил переход Головина в европейский клуб
Более 11 миллионов пользователей сети подверглись слежке
Состояние Кобзона назвали тяжелым
Макаревич объяснился за слова о покупке Крыма
Путин согласился пойти в ресторан с Эрдоганом при одном условии
Решена проблема «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»
Западные студенты рассказали о прелести пьяных русских и странной еде в России
Новости партнеров

Чиновники сочли пытки в ярославской колонии исключением

Перейти в «Мою Ленту»

Российская делегация отчиталась перед ООН о факте избиения Евгения Макарова в ярославской колонии. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Представители от России заявили, что пытки Макарова подтвердились, однако ни один другой подобный случай не доказан. Начальник Главного управления Генпрокуратуры по надзору за следствием Валерий Максименко сообщил, что информация о пытках активиста Ильдара Дадина в колонии и Валерия Пшеничного, который покончил жизнь самоубийством в петербургском СИЗО, а также о преследованиях гомосексуалов в Чечне пытках, недостоверна.

Руководитель делегации Михаил Гальперин пообещал довести до суда дело Макарова и строго наказать всех виновных, «невзирая на чины». Он обратил внимание делегации ООН на наличие видеофиксации в колонии. Председатель комитета ООН против пыток Йенс Модвиг отметил, что видеонаблюдение эффективно, когда по факту записи сразу же проводится расследование. Гальперин подчеркнул, что в России уже подготовлен законопроект о компенсациях в связи с ненадлежащими условиями содержания в колониях, местах предварительного заключениях и учреждениях органов внутренних дел.

25 июля ООН попросила Россию прокомментировать видеозапись с пытками осужденного Евгения Макарова в ярославской ИК-1. Комитет против пыток также поинтересовался гарантиями безопасности адвоката Ирины Бирюковой, распространившей видео.

20 июля «Новая газета» опубликовала видеозапись пыток в Ярославской колонии. На видео более 10 человек в форме долго и методично бьют по ногам закованного в наручники и привязанного к столу мужчину, поливают его голову водой из ведра. Предполагаемой причиной для пытки стало неуважительное отношение к одному из сотрудников учреждения со стороны потерпевшего. Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий. Были задержаны шестеро подозреваемых, еще 17 сотрудников колонии отстранили от работы. 25 июля суд арестовал пятерых фигурантов дела.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Предыстория: Пытки в ярославской колонии дошли до ООН
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские чиновники считают, что в стране пыток нет
Пытки в ярославской колонии дошли до ООН
Публикацию видео с пытками в ярославской колонии объяснили происками Запада
Власти отреагировали на пытки в колонии
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Старики сами себя делают стариками»

Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
17:1726 июля

Сына расстрелянного при Сталине военачальника оправдали спустя 73 года

18:5525 июля

Кадыров нашел способ отличить настоящих чеченцев от ненастоящих

13:1626 июля

Россиянам разрешили выбирать день свадьбы

Россия00:1023 июля

«Она просто перестала дышать — и все»

Россияне борются за право выбрать смерть вместо страданий
12:1226 июля

Банкроство Urban Group сочли ответственностью страховщиков

15:0226 июля

Власти отреагировали на пытки в колонии

15:2424 июля

Госдума установила новую памятную дату

Россия00:0424 июля

Жизнь длиною в семь сантиметров

Этого малыша спасет внутривенное питание, но родители не в силах его оплатить
08:5126 июля

Зарубивших котенка топором школьниц наказали

07:5526 июля

Девять участников голодовки шахтеров в Забайкалье госпитализированы

14:3624 июля

Минобороны отказалось воевать на машинах россиян

Россия
«Старики сами себя делают стариками»
Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
«Она просто перестала дышать — и все»
Россияне борются за право выбрать смерть вместо страданий
«Мы вырастили людей с дефектом»
Почему россияне так часто болеют
Сына расстрелянного при Сталине военачальника оправдали спустя 73 года
Россиянам разрешили выбирать день свадьбы
«Внутри сидит лысый мужик»
Они надевают маски животных, чтобы нести добро. Кто-то считает их извращенцами
Банкроство Urban Group сочли ответственностью страховщиков
Все материалы
Мир
Малыши без души
Дикари из джунглей годами убивают своих детей. Закон на их стороне
Трамп пообещал санкции еще одной стране
Британские военные самолеты подняли в воздух из-за российского бомбардировщика
Стало известно о договоренности Путина и Трампа по Косово
«Они покупали девочек и мальчиков»
Махатхир МохамадДоктор М.
Он 40 лет разворовывал страну, а теперь вернулся во власть. Ему 93 года
Раскрыто описание подозреваемого по делу об отравлении «Новичком»
Все материалы
Бывший СССР
Битвы за урожай
Банды ветеранов Донбасса грабят украинских фермеров. Власти не против
В Литве испугались «Яндекс.Такси»
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
Белорус сбежал от кредита и милиции в лес и прожил в шалаше два года
В Армении захотели арестовать бывшего президента
Украинский военный совершил самосожжение в центре Киева
Украинский чиновник получил политическое убежище в Великобритании
Все материалы
Экономика
На газах
Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
Союз вкладчиков России опубликовал открытое письмо председателю Госдумы
«Яндекс» установил рекорд за счет Сбербанка
Эксперты оценили значение строительства судоверфи «Звезда» в Приморье
Полицейских застрахуют по-новому
Названы самые богатые российские знаменитости
Названо самое качественное и вкусное масло
Все материалы
Силовые структуры
«У нас стриптиз танцуют даже зимой»
Российские уличные гонщики решают вопросы с полицией и презирают мажоров
Раскрыто заказное убийство топ-менеджера в Уфе
В Москве ликвидирована нападавшая на перевозчиков денег банда
Крысы бюджетные
Они создают подпольные банки и уводят миллиарды. Кто и как их ловит?
Пермский «убийца с микрофоном» осужден на 19,5 лет особого режима
Бывшего министра Украины обвинили в призывах взрывать российские поезда
«Он не мог ходить, мочился с кровью, ему отбили почки»
Адвокат показала страшные пытки в российской колонии. Что осталось за кадром
Все материалы
Наука и техника
Прямой наводкой
Они погибли в самом страшном сражении Великой войны. Это их последние минуты
Русский полет
Китай украл у России космические секреты. Воровать больше нечего
Названы самые секретные подводные роботы России
Решена проблема «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»
В Америке нашли следы древней развитой цивилизации
Сердюков объяснил отказ Китая от российских двигателей в пользу украинских
Кадр из фильма «Ленин в 1918 году»«Отчетливо видна рука чекистов»
Кто на самом деле убивал Ленина
Все материалы
Спорт
Сезон премьер
Чемпионат мира позади. Из спячки выходит беспощадный российский футбол
Черчесов оценил переход Головина в европейский клуб
Роналду спасся от тюрьмы
Еще один бразильский футболист получил российское гражданство
Родченков объявился после сплетен о его самоубийстве
Польский лыжник первым в мире скатился с самой опасной вершины Земли
Головин переходит в «Монако»
Все о главном российском трансфере
Все материалы
Культура
Том не первый
Кино недели: от «Миссия невыполнима» до «Мектуб, моя любовь»
Полиция юмора
Десять лет назад они травили шутки про педофилов. Теперь травят их
Все братья — сестры
Коэны, Куарон, Одиар: главные премьеры 75-го Венецианского фестиваля
«Самая сексуальная певица» забыла слова песни о трезвости перед передозировкой
Макаревич заговорил о покупке Крыма Россией
Раскрыты подробности финальных эпизодов и продолжения «Игры престолов»
Райан Рейнольдс снимется во взрослой версии «Один дома» про наркомана
Все материалы
Интернет и СМИ
Империя власти и шантажа
Злобный подросток разбогател на подглядывании за людьми и поплатился
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
Система распознавания лиц помогла предотвратить кражу спонсорского кубка ЧМ-2018
Жена узнала о второй семье мужа через соцсеть и наказала его
Мужчина мастерски затроллил мошенника и прославился
Казино Azino777 признали крупнейшим рекламодателем Рунета
Все материалы
Ценности
Снимайте все
Стриптизеры, параноики и украинец: что творилось на съемках календаря Pirelli
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Все оттенки денег
Кто заставляет людей носить одежду одинакового цвета
Умер самый известный продавец 2014 года
Меган Маркл начала терять оригинальность
Дочь Трампа избавится от собственной одежды
Прическа из 1960-х вновь обрела популярность
Все материалы
Путешествия
Визовые центры в России под угрозой закрытия
Чего бояться туристам?
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Таки едем
Россиянам стоит отправиться в Израиль. И вот почему
Невменяемый пассажир напал на сотрудников московского аэропорта
На израильском туристическом курорте упали сирийские ракеты
В Израиле камень из Стены Плача обрушился на молящихся женщин
Все визовые центры в России оказались под угрозой закрытия
Все материалы
Из жизни
«Ходили в клубы с братанами, пили Cristal и гуляли по-черному»
Дети миллионера от 14-летних девочек унаследовали богатства и опустились на дно
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
Умерла одна из последних женщин-пилотов Второй мировой войны
Бывший муж принес 70 килограммов мелочи для уплаты алиментов
В Нигерии нашли «самую красивую в мире девочку»
Британка решила сэкономить на увеличении губ и поплатилась
Все материалы
«Пристрелите меня первым»
Умер главный бунтарь автоиндуcтрии Серджио Маркионне — его цитаты
Заводские дрэгстеры – истоки
Неприметные машины, которые могли выиграть любую светофорную гонку или дрэг-заезд
Суперкары из-за Железного занавеса
Машины-монстры из СССР и Стран Варшавского договора — кто их строил и зачем?
Тест обновленной Kia Optima
Выясняем, что изменилось в корейском бизнес-седане после рестайлинга
Марка Genesis стала лидером рейтинга удовлетворенности
Российский Toyota Hilux обзавелся новой флагманской версией
Дорожный спортпрототип Mercedes-Benz AMG CLK GTR выставят на торги
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы