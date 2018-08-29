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Запытанный в ярославской колонии заключенный пожаловался на новые издевательства

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Евгений Макаров

Евгений Макаров, подвергшийся пыткам в ярославской колонии, заявил, что сотрудники колонии держали его без воды и пищи. об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщает фонд «Общественный вердикт».

«29 августа в ходе судебного заседания, на котором избиралась мера пресечения для двух сотрудников ФСИН (фигурантов опубликованного правозащитниками видео, где заключенных заставляют бегать по коридору и избивают), заключенный заявил о продолжающихся издевательствах, несмотря на то, что ему как пострадавшему от пыток предоставлена госзащита. Судебные заседания сегодня продолжались примерно 7,5 часов, все это время Макарова не кормили и не давали воду», — утверждают правозащитники.

Также отмечается, что юристу фонда пришлось общаться с Макаровым в присутствии сотрудника колонии, что является нарушением права заключенного на конфиденциальность. «Заключенный рассказал юристу фонда, что на утренней поверке сотрудники колонии сняли с решетки нижнее белье и положили на стол, а сверху на еще мокрое белье положили Библию, принадлежащую Макарову. Заключенный стоял лицом к стене и не видел, кто из сотрудников колонии это сделал. Скорее всего таким образом Макарова хотели спровоцировать на агрессивные действия — рядом стоял сотрудник с включенным видеорегистратором, вероятно, ожидая конфликта», — добавили в фонде.

10 августа стало известно, что участвовавшие в избиении заключенного сотрудники ярославской исправительной колонии №1 дали показания против своего начальства. По их словам, указание провести «воспитательную работу» с Макаровым они получили от тогдашнего исполняющего обязанности начальника ИК-1 Дмитрия Николаева. Для подтверждения выполнения его указаний тюремщики сделали видеозапись пыток, публикация которой и вызвала впоследствии скандал.

23 августа юристы «Общественного вердикта» обнародовали новые видео избиений заключенных в ярославской ИК-1, которые происходили, предположительно, в декабре 2016 года.

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