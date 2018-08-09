Волгоградский заключенный снял видео с жалобами на условия труда в колонии

В Волгограде заключенный снял на камеру телефона условия работы в производственном цехе колонии, где он и другие отбывающие наказание выполняют заказы Министерства обороны РФ и Минздрава. Видео в четверг, 9 августа, опубликовало издание V1. На кадрах видно, что помещение цеха затоплено, на полу — лужи.

«Заказ Министерства здравоохранения, дождь льется прямо на доски, это фельдшерско-акушерский пункт в деревне. Сварочные работы проходят в мокром сыром помещении. А вот там красится заказ от Министерства обороны, ящики под снаряды, видно, как все льется», — отмечает голос за кадром.

Автор видео уточняет локацию: ИК №26, промзона. «За эту запись меня посадят в изолятор, надолго», — говорит мужчина.

В региональном управлении ФСИН журналистам сообщили о начале проверки по факту публикации видео.

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите нам: crime@lenta-co.ru