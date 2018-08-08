Российским заключенным оборудовали комнаты отдыха для ежегодного отпуска

В Кургане для работающих заключенных исправительной колонии №4 оборудовали специальные помещения для ежегодного отдыха, говорится на сайте регионального управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) в среду, 8 августа.

«Для отпускников предусмотрен отдельный распорядок дня, они могут заниматься в спортивном зале, посещать библиотеку, просматривать художественные фильмы и телепередачи», — отмечено в тексте.

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В новом блоке в течение 12 рабочих дней ежегодно будут отдыхать более 160 женщин, занятых на швейном производстве в исправительном учреждении — по три-четыре человека. В их распоряжении будет прихожая, жилая комната, кухня, комната отдыха, зал для занятия физкультурой.

Помещения оснастили необходимой бытовой техникой, телевизором и тренажерами.

В ИК №4 почти две трети осужденных заняты на производстве спецодежды, трикотажа и постельного белья. В колонии также действует профучилище, где заключенные могут получить специальность швеи и оператора швейного оборудования.

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