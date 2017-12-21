Омские заключенные освоили шитье домиков для кошек

Заключенные исправительной колонии № 12 в Омске научились шить игровые площадки для домашних животных, говорится на сайте регионального управления ФСИН.

«Данная продукция востребована на рынке, мы очень надеемся, что она займет там свое постоянное место», — отметил замначальника учреждения Дмитрий Дробков.

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На сайте ФСИН также опубликованы уже готовые домики и лежанки для кошек. Производство наладили в мебельном цеху колонии.

В ассортименте ИК-12, по словам Дробкова, три вида игровых площадок «как наиболее удобных для усатых питомцев, так и демократичных по цене для их хозяев».

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