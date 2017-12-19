Названа цена комфортного размещения в исправительной колонии

В Приморье заместителя начальника исправительной колонии обвинили в получении взятки от осужденного «за создание комфортных условий и послабление режима отбывания наказания», говорится на сайте региональной прокуратуры во вторник, 19 декабря.

«Виновный был задержан на месте преступления сотрудниками управления собственной безопасности ведомства [ФСИН]», — отмечено в тексте.

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Уголовное дело по части 2 статьи 290 УК («Получение взятки в значительном размере») направлено в суд. Обвиняемый полностью признал свою вину и находится сейчас под домашним арестом.

Стоимость платной услуги от замначальника лагерной администрации, которая, по данным следствия, включала, в частности, непривлечение «клиента» к дисциплинарной ответственности составляла 33 тысячи рублей.

Обстоятельства произошедшего не уточняются. Обвиняемый, согласно сообщению надзорного органа, действовал в одиночку с «целью личного обогащения».

13 декабря сообщалось, что члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы нашли в следственном изоляторе «Матросская тишина» камеры класса люкс: большие окна, огромный телевизор, холодильник с деликатесами, кровати с белоснежным бельем, туалет с вытяжкой и подвесным унитазом.

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