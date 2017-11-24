Полковника ФСИН избили арматурой в Петербурге

Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту покушения на высокопоставленного сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

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Дело возбуждено по части 3 статьи 30 и пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

«Вечером 23 ноября на улице Дыбенко, два неустановленных преступника напали на возвращавшегося домой полковника внутренней службы, сотрудника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Злоумышленники нанесли ему множественные удары неустановленными металлическими предметами по голове, после чего с места происшествия скрылись», — говорится в сообщении.

Как отмечается, потерпевший был госпитализирован в больницу, где в настоящее время находится в реанимации, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск нападавших.



