Казанец с травмами позвоночника и переломами ног сбежал из-под домашнего ареста

Обвиняемый в терроризме житель Казани Марсель Гималиев сбежал из-под домашнего ареста, несмотря на травмы позвоночника и переломы ног. Об этом в пятницу, 17 ноября, в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Татарстану сообщили РИА Новости.
По данным УФСИН, 4 апреля в отношении Гималиева, обвиняемого по статье «Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической» судьей Советского района Казани была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
«31 октября при проверке Гималиева по месту нахождения под домашним арестом было установлено, что обвиняемый скрылся от контроля уголовно-исполнительной инспекции. По данному факту в установленном порядке информация была незамедлительно направлена в следственный отдел, в производстве которого находится уголовное дело», — говорится в сообщении.
В УФСИН отмечают, что у обвиняемого имелась травма позвоночника, а также переломы обеих ног, поэтому электронный браслет к нему не применялся. В настоящее время Гималиев следственными органами объявлен в розыск. Для выяснения всех причин побега обвиняемого из-под домашнего ареста назначена проверка.
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