Российские заключенные начнут кормить себя сами

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России планирует в ближайшие годы полностью перейти на самообеспечение продуктами питания. Об этом в среду, 22 ноября, в Рязани на открытии международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление» заявил первый заместитель директора ведомства, генерал-лейтенант Анатолий Рудый, сообщает РИА Новости.

«В ближайшие годы мы планируем полностью перейти на самообеспечение путем развития сельского хозяйства и минимизирования государственных дотаций пенитенциарным ведомствам. А решение о самообеспечении продуктами питания позволит дополнительно трудоустроить осужденных», — сказал генерал.

Речь идет о снижении затрат из бюджета на содержание заключенных, и в первую очередь — на еду. В 2017 году стоимость суточного пищевого набора отбывающего наказание составляет 86 рублей, в 2018-м она снизится до 64 рублей.

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Он так же сообщил общие цифры доходов ФСИН: «за девять месяцев этого года... произведено продукции, выполнено работ и оказано услуг для нужд коммерческих структур на 11,5 миллиарда рублей, для государственных нужд на 10,4 миллиарда рублей, в том числе для внутрисистемных нужд (самой уголовно-исполнительной системы) — на 8,7 миллиарда рублей».

С момента создания в 2005 году руководство ФСИН много раз заявляло о намерении перейти на полное самообеспечение — в интервью об этом говорили и первый директор ФСИН Юрий Калинин, и сменивший его Александр Реймер, и все последующие руководители. Так, в ноябре 2016 года заместитель директора ФСИН Олег Коршунов заявил, что в 2015 году ведомство изготовило продукции на 33 миллиарда рублей, а продуктов питания (для собственных нужд) — на 17 миллиардов. Уточним, что это заявление сделал тот самый Олег Коршунов, который в сентябре 2017 года арестован по обвинению в хищениях при строительстве СИЗО «Кресты-2».