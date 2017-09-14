Силовые структуры
 

Замглавы ФСИН Коршунова арестовали по делу о растрате

Перейти в «Мою Ленту»
Олег Коршунов в Басманном суде города Москвы
Олег Коршунов в Басманном суде города Москвы

Басманный суд Москвы арестовал заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова по делу о растрате 160 миллионов рублей. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает «Интерфакс».

Он пробудет под стражей до 13 ноября.

«Вину в инкриминируемом преступлении Коршунов не признал», — сказал следователь в ходе заседания, передает РИА Новости. Он отметил, что вина чиновника подтверждается показаниями ряда лиц.

В свою очередь адвокат обвиняемого назвала уголовное дело «очередной политической историей». «Следствие в ходатайстве об арест прикладывает протокол обыска, в котором говорит о каких-то деньгах. У него было найдено только около 2 миллионов рублей. Прошу приобщить справку НДФЛ, которая свидетельствует о превышающем эту сумму годовом доходе», — сказала защитник.

Сам Коршунов просил отправить его под домашний арест. «Меня вчера задержали. Сегодня, извините, у меня очень сильно болел живот, ну не люблю я овсянку. И потом у меня очень строгая диета после операции. Мне несколько раз пришлось врача сегодня вызывать с лекарствами. Я никуда не убегал и не собираюсь», — заявил он.

Обвиняемый также объявил о голословности претензий следствия и своей непричастности к инкриминируемому преступлению. По его словам, все действия, совершенные им в рамках госконтрактов, были в рамках законна.

Коршунову инкриминируются преступления по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения»). По данным следствия, в 2015-2016 годах он организовал заключение двух государственных контрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам.

Замглавы ФСИН был задержан 13 сентября. В ходе обыска у него изъяли около четырех миллионов рублей, коллекция элитных часов и служебный пистолет Макарова.

Источник «Ленты.ру» также рассказал, что 12 сентября Коршунов уволился со службы. «В июне он написал рапорт на пенсию, сейчас отгуливает отпуск», — пояснил собеседник издания.

54-летний Коршунов занимал должность главы финансово-экономического управления ФСИН с 2012 года, а с марта 2014-го он назначен указом президента России Владимира Путина на должность замглавы ведомства.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В деле страдающего диабетом замглавы ФСИН нашли растрату при закупке сахара
Замглавы ФСИН Коршунову предъявили обвинение
У замглавы ФСИН изъяли 4 миллиона рублей и коллекцию элитных часов
Последние новости
Адвокат Новиков с битой набросился на активиста из-за фото Немцова
Писательница Амели Нотомб подала в суд на домогавшуюся ее поклонницу
Замглавы ФСИН Коршунова арестовали по делу о растрате
Шарапова назвала причины употребления мельдония
Тиллерсон вспомнил о поездках в Москву в 1990-х
В сети посмеялись над решением Киева углубить Азовское море
В России заблокировали сайт с компроматом на чиновников и бизнесменов
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01Сегодня

Преждевременная эвакуация

Кто стоит за волной телефонного терроризма в России
18:41Сегодня

В деле страдающего диабетом замглавы ФСИН нашли растрату при закупке сахара

18:50Сегодня

Девятикласснику из Ивантеевки предъявили обвинения за стрельбу в школе

14:16Сегодня

Собака принесла в бурятское село ногу предполагаемого убийцы

Силовые структуры00:0613 сентября

Настрелял на пожизненное

Суд вынес приговор убийце девяти человек в Тверской области
18:47Сегодня

Следователи проверят ФОК в Нахабино после критических публикаций

17:26Сегодня

Обыски у Тельмана Исмаилова связали с делом об убийстве

12:58Сегодня

Обвиняемый в краже у артистов цирка во главе с Запашным предстанет перед судом

Силовые структуры00:0411 сентября
Фото с места происшествия

Бойцы «Христианского государства»

Жертвы православных экстремистов просят помощи у ФСБ
17:15Сегодня

Пилот теплового аэростата предстанет перед судом за полет над военным аэродромом

16:58Сегодня

В Москве осудили связанных с батальоном «Азов» супругов-националистов

11:03Сегодня

Предполагаемого серийного педофила-насильника задержали в Красноярске

Россия
«Мучение, а не жизнь»
Куда может завести дискуссия об ответственности за рождение больных детей
Владимир Путин и Алмазбек АтамбаевГости-противники
На «даче» у Путина разминулись непримиримые враги
Власти Москвы отказались считать вандализмом погромы в «Зарядье»
Адвокат Новиков с битой набросился на активиста из-за фото Немцова
Яму на омской дороге засыпали картошкой
Программы капремонта домов и подъездов в Подмосковье сочли успешными
Сергей УдальцовГотовьтесь, пацаны
Сергей Удальцов посидел, отдохнул и вновь взялся за старое
Все материалы
Мир
Members of the Philippine National Police Special Action Force ride on a truck in Iligan, as government forces continue their assault against insurgents from the Maute group, who have taken over large parts of Marawi City, Philippines June 24, 2017. REUTERS/Jorge Silva TPX IMAGES OF THE DAYОй, джихад!
Высмеивающий США Дутерте не может навести порядок у себя в стране
Der Совок
Почему немцы хотят вернуться в прошлое
Госдеп пожаловался на ликвидацию парковок возле американских консульств в России
Тиллерсон вспомнил о поездках в Москву в 1990-х
Клинтон захотела упразднить помешавшую ей коллегию выборщиков
Полсотни людей погибло при двойном теракте в Ираке
Рохинджа не нужны
Мусульмане умирают в грязи, пытаясь сбежать из Мьянмы
Все материалы
Бывший СССР
Ukrainian President Petro Poroshenko, left, and European Council President Donald Tusk walk between the EU and Ukrainian flagsДурные ассоциации
Кто выиграл от сближения Украины с Евросоюзом
Мэр Днепропетровска сравнил Саакашвили и его сторонников с цирком животных
В Казахстане неизвестные осквернили памятник советским воинам
Депутат Рады выставил на продажу свой особняк в Крыму
Киев решил углубить Азовское море
Гопак стал национальным видом спорта на Украине
Лукашенко разрешил чиновникам «наклонять» тунеядцев
Все материалы
Финансы
Миллиард в эфире
Кто они — богачи эпохи биткоина
Закрытие банка «Югра» ударило по населению
И снова опустили
Почему россиянам стоит забыть о пенсиях
Зарплаты женщин в России оказались на четверть меньше мужских
Рост задолженности россиян ускорился почти на четверть
Набиуллина сравнила биткоин с финансовыми пирамидами
Украина выплатит 29 миллиардов долларов внешнего долга до 2023 года
Все материалы
Бизнес
Простая радость трат
Рассказ об аутлете Offprice, выросшем за два с половиной года в семь раз
Дмитрий Серёгин: Приближение побочных эффектов
Как поправки в закон о торговле сказались на ретейле и покупателях
«Потребности клиентов вынуждают нас стать event агентством»
Директор Ministerstvo Catering Company Геннадий Хохряков о специфике работы в России
Арбитраж признал банкротом Carlo Pazolini
ФАС заинтересовалась рекламой мужского клуба
Россия помирилась с ExxonMobil
Станислав Пушпур возглавил pr-агентство «Тайный Советник»
Все материалы
Силовые структуры
Преждевременная эвакуация
Кто стоит за волной телефонного терроризма в России
Настрелял на пожизненное
Суд вынес приговор убийце девяти человек в Тверской области
Фото с места происшествияБойцы «Христианского государства»
Жертвы православных экстремистов просят помощи у ФСБ
Девятикласснику из Ивантеевки предъявили обвинения за стрельбу в школе
Следователи проверят ФОК в Нахабино после критических публикаций
Обыски у Тельмана Исмаилова связали с делом об убийстве
Пилот теплового аэростата предстанет перед судом за полет над военным аэродромом
Все материалы
Наука и техника
Минус почка
Apple показала новые iPhone и фекальные эмодзи
Без черенка
«Убийца» iPhone оказался лопатой со стилусом
День Х
Три iPhone и много приятных бонусов c презентации Apple
Apple оправдалась за главный провал на презентации iPhone X
Названа настоящая причина возникновения кариеса
Илон Маск назвал дату презентации беспилотной электрофуры Tesla
Конструктор раскрыл преимущества нового российского ПЗРК
Все материалы
Спорт
Даниил КвятКвят, Квят, Квят
Единственного российского пилота «Формулы-1» ненавидят соперники и боссы
Баклан станет символом «Крестовского»
В ОКР отреагировали на сообщения о попытках отстранить россиян от ОИ
Ведущие пообщались с 205-сантиметровой российской баскетболисткой на стремянках
The Guardian сообщила о новой попытке отстранить россиян от ОИ-2018
Бывший тренер клуба КХЛ напал на прохожего в Хельсинки
В ОКР рассказали о вставших на сторону россиян международных федерациях
Все материалы
Культура
А убийца — садовник
Почему Агата Кристи, Шекспир и Конан Дойл обвиняли в убийствах невиновных
Главные сериалы осени
Финчер, Содерберг, Спайк Ли: чьи телепроекты смотреть с сентября по ноябрь
XXX-файлы
«Глубокая глотка» и эстетика порно в красочных постерах прошлого
Певец Андреа Бочелли попал в больницу после падения с лошади
Робот впервые подирижировал симфоническим оркестром
Макаревич отказался судиться с Radiohead из-за плагиата
Умер автор «грязного и непристойного» романа «Человек с огоньком»
Все материалы
Интернет и СМИ
LAS VEGAS, NV - JANUARY 18: (EDITORS NOTE: Image contains partial nudity.) Adult film actress Kendra Lust picks up adult film actress Janice Griffith at the Pornhub booth at the 2017 AVN Adult Entertainment Expo at the Hard Rock Hotel & Casino on January 18, 2017 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)Кто создал PornHub, Brazzers и приучил мир к большой груди
История становления крупнейшей порномонополии планеты
Олег ТиньковЛюбители дешевого хайпа: блогеров преследуют за клевету
Тиньков пообещал наказать «Немагию», и к ним пришли с обысками
Иван УргантПокидались пометом: Ургант рассорился с Соловьевым
Что стоит за конфликтом двух главных звезд российского телевидения
Укушенный полицейским пес стал жертвой зомби и утешил грустного Киану Ривза
Сценарист «Вечернего Урганта» раскрыл подробности конфликта с Соловьевым
Соловьев наплевал на шутки Урганта
Силовики нагрянули к бабушке поссорившегося с Тиньковым блогера из «Немагии»
Все материалы
Ценности
Алена Ефимова«Самые хреновые клиенты — друзья или родственники»
Что мучает татуировщиков в России
Ота Томоюки«Быть привлекательными хотят не только российские девушки»
Японские модники могут потрясти даже дам в хиджабах
Алан Уттенховен«В Сибири, когда машина глохнет, водитель замерзает насмерть»
Когда Lexus станет полностью электрическим и начнет летать
Маколей Калкин снялся в короткометражке Kenzo
Jimmy Choo предложил клиентам персонализировать туфли
Марка adidas выпустила кроссовки специально для москвичей
Новым амбассадором Michael Kors стала популярная китайская актриса
Все материалы
Путешествия
Fake Taxi
За границей стоит садиться в автобус, а не в чужую машину
Umashima and Kurushima Bridges in Seto Inland Sea, JapanСикоку стоит
Зачем туристам ехать в глухие японские окраины
Найден самый невезучий в мире путешественник
В Дубае появится плавучая Венеция
Российского туриста нашли повешенным в Анталье
Китайские туристы отправились на отдых на Вестерос
Треть российских туристов проведет осенний отпуск в Турции
Все материалы
Из жизни
Лорен АддерлиДрянная девчонка
Брошенная девушка два года пугала бывшего толпой выдуманных людей
Роберт ДжентайлНи себе, ни людям
Тайну крупнейшей в истории кражи знает лишь один человек, но он молчит
Акробаты на площади в Берлине«В Москве нет такой свободы»
История россиянки, уехавшей учиться в Германию
Умерла старейшая в мире панда
Десятки молодых моржей погибли в давке на Аляске
Фрагмент 130-тонного сгустка жира из лондонской канализации купит музей
Спасение антилопы от крокодила сняли на видео
Все материалы
Главные премьеры Франкфуртского автосалона
Самые важные новинки главного европейского моторшоу. Часть 2
Концепты Франкфуртского моторшоу
Самые интересные и необычные прототипы автосалона
Новинки Франкфуртского автосалона
Самые важные премьеры главного европейского моторшоу. Часть 1
Что стало с автозаводами Российской империи и СССР
РАФ, ЕрАЗ, ЛАЗ и другие: чем заняты предприятия, на которых когда-то выпускались автомобили
В BMW назвали пикап «Мерседеса» ужасным
Обновленный Toyota Land Cruiser Prado получил первый тюнинг
С гигантской стоянки в США угнали выкупленные из-за «дизельгейта» машины
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы