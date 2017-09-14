Замглавы ФСИН Коршунова арестовали по делу о растрате

Басманный суд Москвы арестовал заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова по делу о растрате 160 миллионов рублей. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает «Интерфакс».

Он пробудет под стражей до 13 ноября.

«Вину в инкриминируемом преступлении Коршунов не признал», — сказал следователь в ходе заседания, передает РИА Новости. Он отметил, что вина чиновника подтверждается показаниями ряда лиц.

В свою очередь адвокат обвиняемого назвала уголовное дело «очередной политической историей». «Следствие в ходатайстве об арест прикладывает протокол обыска, в котором говорит о каких-то деньгах. У него было найдено только около 2 миллионов рублей. Прошу приобщить справку НДФЛ, которая свидетельствует о превышающем эту сумму годовом доходе», — сказала защитник.

Сам Коршунов просил отправить его под домашний арест. «Меня вчера задержали. Сегодня, извините, у меня очень сильно болел живот, ну не люблю я овсянку. И потом у меня очень строгая диета после операции. Мне несколько раз пришлось врача сегодня вызывать с лекарствами. Я никуда не убегал и не собираюсь», — заявил он.

Обвиняемый также объявил о голословности претензий следствия и своей непричастности к инкриминируемому преступлению. По его словам, все действия, совершенные им в рамках госконтрактов, были в рамках законна.

Коршунову инкриминируются преступления по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения»). По данным следствия, в 2015-2016 годах он организовал заключение двух государственных контрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам.

Замглавы ФСИН был задержан 13 сентября. В ходе обыска у него изъяли около четырех миллионов рублей, коллекция элитных часов и служебный пистолет Макарова.

Источник «Ленты.ру» также рассказал, что 12 сентября Коршунов уволился со службы. «В июне он написал рапорт на пенсию, сейчас отгуливает отпуск», — пояснил собеседник издания.

54-летний Коршунов занимал должность главы финансово-экономического управления ФСИН с 2012 года, а с марта 2014-го он назначен указом президента России Владимира Путина на должность замглавы ведомства.