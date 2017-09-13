У замглавы ФСИН изъяли 4 миллиона рублей и коллекцию элитных часов

У замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коншунова, подозреваемого в растрате госсредств, изъяли при обыске около 4 миллионов рублей, коллекцию элитных часов и служебный пистолет Макарова. Об этом в среду, 13 сентября, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«В ходе обыска были обнаружены и изъяты 3 миллиона рублей, 10 тысяч долларов и 4 тысячи евро (всего примерно 3,8 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»), коллекция дорогих часов известных мировых марок, закрепленный за ним служебный пистолет марки "ПМ" и патроны», — уточнил он.

Источник добавил, что все предметы, кроме оружия, приобщены к делу.

Материалы по теме Побыть в тишине Монолог надзирателя о знаменитой «Матроске»

В отношении Коршунова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения»). Ранее в среду он был задержан. Проводится расследование.

Источник «Ленты.ру» также рассказал, что 12 сентября Коршунов уволился со службы. «В июне он написал рапорт на пенсию, сейчас отгуливает отпуск», — пояснил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что задержание Коршунова, вероятно, связано с уголовным делом о растрате при строительстве СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге, которое он курировал.

54-летний Коршунов занимал должность главы финансово-экономического управления ФСИН с 2012 года, а с марта 2014-го он был назначен указом президента России Владимира Путина на должность замглавы ведомства.