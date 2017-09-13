Домой к замглавы ФСИН Коршунову пришли с обыском

Сотрудники ФСБ проводят обыски в квартире заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 13 сентября.

По его словам, следственные мероприятия проходят в рамках расследования уголовного дела о растрате.

«Он пока не фигурант. Его процессуальный статус еще не определен», — пояснил источник. Собеседик «Ленты.ру» указал, что 12 сентября Коршунов уволился со службы. «В июне он написал рапорт на пенсию, сейчас отгуливает отпуск», — сказал источник.

Издание «Фонтанка.ру» 11 августа писало о высокой вероятности отставки Коршунова, курировавшего строительство следственного изолятора в Петербурге «Кресты-2». Глава ФСИН Геннадий Корниенко выступил с предложением уволить своего заместителя. Издание отмечает, что к его увольнению привела «неразбериха со строительством "Крестов"». Коршунов, по мнению директора тюремного ведомства, не справился с задачей.

19 марта был арестован владелец и бывший генеральный директор «Генеральной строительной корпорации» (ГСК) Виктор Кудрин по подозрению в растрате бюджетных средств, выделенных на строительство СИЗО «Кресты-2». По версии СК, он похитил более 56 миллионов рублей в рамках госконтракта с ФСИН.