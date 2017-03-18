Бывшего главу «ГСК» заподозрили в хищении 56 миллионов при стройке «Крестов-2»

В отношении владельца и бывшего генерального директора «Генеральной строительной корпорации» («ГСК») Виктора Кудрина возбудили уголовное дело о растрате. Об этом в субботу, 18 марта, сообщается на сайте Следственного комитета России.

По информации ведомства, компания Кудрина в период с 2007 по 2015 год заключила госконтракт и ряд дополнительных соглашений с главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на строительство СИЗО «Кресты-2» в городе Колпино. В качестве оплаты работ на счета ГСК были перечислены свыше 12,2 миллиарда рублей, однако контракт в полном объеме так и не был выполнен, а сам Кудрин похитил более 56 миллионов рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

В настоящее время бывший глава компании задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее 18 марта «Фонтанка» сообщила об обысках в загородном доме бизнесмена, а также в офисе «ГСК». В материале издания утверждается, что следственные мероприятия связаны с убийством главы отдела по техническому контролю за строительством СИЗО, подполковника Николая Чернова, а также арестом по этому делу его начальника — замглавы управления ФСИН по региону Сергея Мойсеенко.

Мойсеенко, курировавший отдел капитального строительства, отвечал за возведение «Крестов-2», а погибший осуществлял технический надзор на этом проекте. По версии следствия, между ними был длительный служебный конфликт и Мойсеенко якобы поручил устранить подчиненного жителю Петербурга Сабиру Садыкову (он сейчас находится под стражей по решению суда). По информации регионального издания «47News.ru», Чернов последние месяцы не подписывал многие документы, касающиеся стройки, указывая на недоделки и недоработки.

«Кресты-2» должны стать самым крупным следственным изолятором в Европе. В настоящее время стройка приостановлена на неопределенный срок. Застройщики подали друг на друга иски о банкротстве. УФСИН проводит проверку готовности объектов. Возведение изолятора началось в 2007 году, на эти цели из бюджета было выделено 12 миллиардов рублей.