Бывшего главу «ГСК» и генподрядчика «Крестов-2» арестовали

Владелец и бывший генеральный директор «Генеральной строительной корпорации» (ГСК) Виктор Кудрин был арестован по подозрению в растрате бюджетных средств, выделенных на строительство СИЗО «Кресты-2». Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает интернет-издание «Фонтанка».

Сообщается, что 50-летний бизнесмен был доставлен в Петроградский суд днем. Туда же Следственный комитет привез ходатайство об аресте Кудрина и материалы ФСБ и ФСИН о его желании покинуть территорию России. Судья Светлана Тельнова удовлетворила их просьбу.

Бывший глава ГСК был отправлен в СИЗО на два месяца. При этом Кудрин просил отпустить его под залог 20 в миллионов рублей или отправить под домашний арест.

18 марта местное издание 47News сообщило об обысках в загородном доме бизнесмена, а также в офисе ГСК. Издание отмечает, что задержание Кудрина связывают с убийством сотрудника петербургского УФСИН Николая Чернова, который разбирался с исчезнувшими деньгами, а также арестом замглавы УФСИН по региону Сергея Мойсеенко.

По информации Следственного комитета, ГСК с 2007 по 2015 год заключила госконтракт и ряд дополнительных соглашений с главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на строительство СИЗО «Кресты-2» в городе Колпино. В качестве оплаты работ на счета ГСК были перечислены свыше 12,2 миллиарда рублей, однако контракт в полном объеме так и не был выполнен, а сам Кудрин похитил более 56 миллионов рублей и распорядился ими по своему усмотрению.