Чиновники предприятия ФСИН попались на взятках при ремонте СИЗО под Волгоградом

В отношении директора «Управление строительства-34 ФСИН России» и его заместителя возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в пресс-релизе волгоградского управления СКР, направленном в редакцию «Ленты.ру».

В 2015-2016 годах между предприятием подозреваемых и коммерческой фирмой были заключены договоры на ремонт СИЗО в Ленинске (Волгоградская область). «Общая их стоимость составила свыше 14,5 миллионов рублей (...) За свое содействие в заключении новых контрактов они потребовали откат в размере 15 процентов от уже подписанных договоров», — говорится в сообщении. Сумма взятки составили около двух миллионов рублей.

Деятельность предполагаемых сообщников была пресечена оперативниками регионального управления ФСБ и УЭБиПК МВД.

В начале глава УФСИН по Кемеровской области Константин Антонкин был арестован по подозрению в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в 2012 году подозреваемый пообещал директору строительной фирмы заключить госконтракт на ремонтно-строительные работы в следственном изоляторе на сумму в 60 миллионов рублей. За услуги глава тюремного управления попросил приобрести ему земельный участок и построить там дом.