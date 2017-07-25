Счетная палата уличила ФСИН в неэффективном использовании 15 миллиардов рублей

Коллегия Счетной палаты России под руководством Татьяны Голиковой рассмотрела отчет о деятельности ФСИН с 2007 по 2016 год и выявила в неэффективное использование ведомством 15 миллиардов рублей из бюджета. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает пресс-служба палаты.

Как следует из сообщения, в ходе проверки выяснилось, что общий объем средств федерального бюджета, предусмотренный на реализацию программы «Развитие уголовно-исполнительной системы», составил более 57 миллиардов рублей, что на три миллиарда больше суммы, изначально предусмотренной для этой программы.

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При этом в Счетной палате отмечают, что цель программы ФСИН не была достигнута: 18 объектов стоимостью почти в 31 миллиард рублей, среди которых объекты СИЗО в Белореченске и Колпине, так и не ввели в эксплуатацию. Без достижения результата были использованы около 15 миллиардов рублей. Коллегия приняла решение направить отчет о результатах своей работы в Госдуму и Совет Федерации.

19 июля стало известно, что бывшего главу управления ФСИН по Ростовской области, генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Смирнова задержали по подозрению в получении взятки на 2,6 миллиона рублей.