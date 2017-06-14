Бывший глава ФСИН Реймер получил восемь лет колонии

Замоскворецкий суд столицы приговорил бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера к восьми годам колонии по делу о мошенничестве при закупке электронных браслетов. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, 59-летний Реймер лишен генеральского звания и оштрафован на 800 тысяч рублей.

Двое других фигурантов дела Николай Криволапов (бывший замглавы ФСИН) и Виктор Определенов (директор госпредприятия «Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН») получили 5 лет и 8 месяцев и 6 лет колонии соответственно, также им назначены штрафы в размере 600 и 700 тысяч рублей. Помимо этого, осужденные лишены специальных званий.

Гособвинение просило приговорить Реймера к девяти годам колонии.

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По версии следствия, Реймер, Криволапов и Определенов в 2010-2012 годах похитили бюджетные средства, поставив тюремному ведомству оборудование по завышенным в несколько раз ценам. Так, электронный браслет стоимостью 19 тысяч рублей закупалось за 108 тысяч, а такое же мобильное устройство вместо тех же 19 — по цене 128 тысяч.

Следствие утверждает, что лично Реймер в своем рабочем кабинете получил от соучастника Николая Мартынова более 140 миллионов рублей наличными.

Бывший директор ФСИН, руководивший службой с 2009 по 2012 год, был арестован в марте 2015-го. Проводимая под его началом реформа ведомства была признана провальной.