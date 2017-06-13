Бывшего главу ФСИН Реймера признали виновным в мошенничестве

Замоскворецкий суд Москвы признал виновным бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера, обвиняемого в хищении почти трех миллиардов рублей, выделенных из бюджета на закупку электронных браслетов. Об этом сообщает РИА Новости.

Реймер совершил мошенничество, заявила судья. Также виновными были признаны еще два фигуранта дела — Николай Криволапов и Виктор Определенов.

Ранее в мае прокурор просил приговорить Реймера к девяти годам колонии, оштрафовать на миллион рублей и лишить звания и госнаград.

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По версии следствия, Реймер, его бывший заместитель Николай Криволапов и бывший директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН» Виктор Определенов в 2010-2012 годах похитили бюджетные средства, поставив тюремному ведомству оборудование, в частности электронные браслеты (предназначаются для контроля людей, находящихся под домашним арестом или приговоренных к ограничению свободы), по сильно завышенным ценам.

Бывшего главу ФСИН арестовали 31 марта 2015 года. Реймер руководил тюремным ведомством с 2009 по 2012 год. Реформа ФСИН, проводимая под его началом, была признана провальной.