Прокурор попросил девять лет колонии для бывшего главы ФСИН Реймера

Гособвинитель попросил приговорить бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера к девяти годам колонии по делу о хищении трех миллиардов рублей, выделенных из бюджета на закупку электронных браслетов, передает РИА Новости.

В ходе прений сторон на процессе в Замоскворецком суде Москвы представитель прокуратуры предложил снять с подсудимого обвинение в злоупотреблении полномочиями. «Статью о злоупотреблении полномочиями считаю излишне вмененной, прошу суд оставить только статью о мошенничестве», — заявил гособвинитель.

30 августа 2016 года Реймер в суде не признал свою причастность к хищениям при закупке ФСИН электронных браслетов.

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По версии следствия, Реймер, его бывший заместитель ФСИН Николай Криволапов и бывший директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний» Виктор Определенов в 2010-2012 годах похитили бюджетные средства, поставив тюремному ведомству оборудование по завышенным в несколько раз ценам. Так, контрольное устройство стоимостью 19 тысяч рублей закупалось за 108 тысяч, а мобильное, вместо тех же 19 — по цене 128 тысяч.

Следствие утверждает, что лично Реймер в своем рабочем кабинете получил от соучастника Николая Мартынова более 140 миллионов рублей наличными.

Бывшего главу ФСИН арестовали 31 марта 2015 года. Реймер руководил тюремным ведомством с 2009 по 2012 год. Реформа ФСИН, проводимая под его началом, была признана провальной.