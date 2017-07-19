Бывшего главу ФСИН Ростовской области задержали по делу о взятке

Бывшего главу управления ФСИН по Ростовской области, генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Смирнова задержали по подозрению в получении взятки на 2,6 миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 19 июля.

Его причастность к совершению преступления была установлена в ходе расследования уголовного дела в отношении заместителя начальника ГУФСИН России по Ростовской области Сергея Ральникова.

По версии следствия, с июля 2016 года по апрель 2017-го Ральников, находясь в сговоре с другими должностными лицами областного управления ФСИН, лично получил в виде взятки не менее двух миллионов рублей от замдиректора одной из коммерческих организаций (он одновременно являлся официальным представителем другой компании). Эти деньги были частью оговоренной суммы в 2,6 миллиона рублей.

Эти средства представляли собой незаконное вознаграждение за совершение должностными лицами действий в пользу представителя коммерческих организаций. Речь, в частности, идет о помощи в беспрепятственной приемке поставляемых компаниями товаров и своевременном перечислении на их расчетные счета оплаты в рамках заключенных контрактов с ГУФСИН и подчиненными учреждениями.

Генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Смирнов, возглавлявший главк с 2013 года, уволен с поста начальника ГУ ФСИН по Ростовской области две недели назад: 6 июля 2017 года был подписан и опубликован соответствующий указ президента.