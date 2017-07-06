Путин уволил восемь генералов и назначил нового статс-секретаря МЧС

Президент России Владимир Путин снял с должности нескольких представителей руководящего состава МВД, МЧС и ФСИН, а также произвел ряд новых назначений. Текст президентского указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди уволенных — восемь генералов.

В центральном аппарате МВД уволены три сотрудника: первый замначальника Главного управления на транспорте генерал-майор Андрей Андреев, начальник контрольно-ревизионного управления генерал-майор Евгений Барикаев и первый замначальника следственного департамента генерал-лейтенант Юрий Шинин.

В региональных органах внутренних дел сняты с должности генерал-лейтенант Юрий Ларионов и генерал-майор Владимир Шепель — начальник и замначальника Кемеровского главка МВД, а также глава МВД Республики Тыва генерал-майор Александр Лобанов.

Уволены руководитель Свердловского главка МЧС генерал-майор Андрей Заленский и начальник Ростовского главка ФСИН генерал-лейтенант Сергей Смирнов.

Также снят первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Сергей Сазанов. Освобожден от должности прокурора Бурятии Валерий Петров, недавно назначенный главным военным прокурором России.

Тем же указом заместитель главы МЧС Олег Баженов назначен статс-секретарем ведомства.