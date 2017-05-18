Замглавы ростовского управления ФСИН задержали после получения взятки

Замначальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Сергей Ральников был задержан по подозрению в получении взятки в размере не менее двух миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

«По версии следствия, в период с июля 2016 года по апрель 2017 года Ральников, действуя группой лиц (...), лично получили от замдиректора одной из коммерческих организаций (...) в несколько этапов части взятки в сумме не менее 2 миллионов рублей», — говорится в пресс-релизе. В ведомстве уточнили, что полученные деньги являлись траншем от общей суммы в 2,6 миллиона рублей.

По данным СКР, вознаграждение было получено за беспрепятственную приемку поставляемых фирмой для управления товаров и своевременное перечисление на их расчетные счета оплаты. Продукция предназначалась для нужд уголовно-исполнительной системы Ростовской области.

Ральников арестован, следователи устанавливают его предполагаемых сообщников из числа должностных лиц.

Ранее в марте был арестован по обвинению в убийстве подчиненного Замглавы управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Мойсеенко. По версии следствия, он заказал подчиненного Николая Чернова из-за длительного служебного конфликта. Погибший последние месяцы не подписывал многие документы, касающиеся стройки крупнейшего в Европе СИЗО «Кресты-2» в Колпино, указывая на недоделки и недоработки.

7 марта неизвестный выпустил в Чернова восемь пуль из пистолета Макарова, после чего тюремщик скончался от полученных ран в госпитале.